Классным руководителям Самарской области дали уроки мастерства

В Самаре прошел форум классных руководителей

Классным руководителям Самарской области рассказали секреты мастерства. Профессиональным опытом с коллегами на марафоне лучших практик, который прошел в регионе, поделились лучшие педагоги ПФО. В мероприятии очно участвовали 200 учителей, еще более 4000 человек подключились онлайн. Приветствовал собравшихся на форуме министр образования региона Виктор Акопьян.

- Мы точно знаем, что образование, которое соответствует формуле «обучение + воспитание», работает. И мы видим результаты этой работы, когда берем под крыло классного руководителя ребенка в первом, пятом или десятом классе. Мы реализуем одну из главных составляющих образования – воспитание. Классный руководитель сейчас – это больше, чем педагог, - отметил он.

О новшествах законодательства классным руководителям рассказали федеральные эксперты, представители Академии Минпросвещения РФ. А педагоги обсуждали вопросы воспитания подростков в школе, эффективные практики в формировании ценностно-смысловых ориентиров школьников. Следующий подобный марафон пройдет уже в Санкт-Петербурге.