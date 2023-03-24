Единый общефедеральный call-центр Почты России запустят в Самаре в 2023 году

Центр разместится на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России. Фото: сайт Александра Хинштейна

В 2023 году в Самаре запустят единый общефедеральный call-центр Почты России. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Операторы будут оказывать операционную поддержку клиентам, принимать обращения, звонки и сообщения со всей страны. Создание call-центра обеспечит 500 новых рабочих мест. Из них 250 будут работать с физлицами, 200 – с юридическими, 20 – в соцсетях, 30 – проводить выплаты клиентам.

Центр разместится на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России на ул. Льва Толстого, 135. Сейчас компания ремонтирует помещения и организует рабочие места в формате открытого офисного пространства. Уже провели демонтажные работы, заменили основания пола и др.

Впереди электромонтажные работы, возведение перегородок, замена оконных конструкций, систем канализации и водоснабжения. Внутри здания предусмотрены коворкинг, две столовые, комната отдыха, душевые и др.

Планируется, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 году сократить время предоставления ответа на обращения претензионного характера в среднем в 4 раза.

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