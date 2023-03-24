ТОАЗ получил награду в области эковолонтерства как ответственный природопользователь

Премией «Экоравновесие» удостоили тех, кто внес весомый вклад в защиту окружающей среды региона / Фото: ПАО «ТОАЗ»

В Самаре прошла церемония награждения движения «Экоравновесие» для тех, кто внес весомый вклад в защиту окружающей среды региона. Одним из тех, кто получил награду, стал Тольяттиазот. Его отметили как ответственного природопользователя. Кроме того, сотрудники предприятия — старший мастер цеха тепловодоснабжения и канализации Константин Попов и мастер цеха по ремонту запорной арматуры Александр Видякин — получили благодарственные письма за активное участие в экологических акциях.

— Минимизация воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов — наш приоритет. Мы планомерно снижаем выбросы парниковых газов, заботимся о биоресурсах Волги, улучшаем экологическую остановку на промплощадке и в регионе присутствия. Наши сотрудники регулярно участвуют в экоакциях, — подчеркнул главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин.

Отметим, по инициативе и при поддержке предприятия в Тольятти восстановили около 60 га лесов, которые серьезно пострадали во время пожаров. Кроме того, с 2008 года в Волгу было выпущено более 300 тысяч мальков сазана и стерляди.

Добавим, учредителем премии «Экоравновесие» является медиахолдинг «Комсомольская правда — Самара». Проект реализуется при поддержке регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал