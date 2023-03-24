У самарского предприятия арестовали 15 грузовиков и 2 легковушки за долги

У предприятия есть 10 дней, чтобы погасить долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре одно из предприятий задолжало десятки миллионов за налоги. Приставы арестовали имущество компании.

По информации ГУФССП России по Самарской области, предприятие несколько лет не платило налоги и задолжало 23 миллиона рублей. В отношении организации возбудили исполнительное производство. Сотрудники службы описали 15 грузовиков и 2 легковых автомобиля компании.

У предприятия есть 10 дней, чтобы погасить долг. Если компания не выплатит средства, технику отправят на реализацию, а вырученные деньги отправят в счет уплаты долга.

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