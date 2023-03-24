Водитель грузовика сбил пенсионера в Самарской области 23 марта 2023

С полученными травмами пенсионер был доставлен в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 23 марта 2023 года, в 14:20 в поселке Новосемейкино Красноярского района Самарской области 36-летний водитель «ГАЗ 173410» сбил пенсионера.

— Мужчина ехал по ул. Подлесной в направлении Распределительного центра. ДТП произошло по ходу движения напротив дома № 1, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не обеспечив безопасную скорость движения, автомобилист наехал на 64-летнего пешехода. Пожилой мужчина шел по проезжей части дороги и начал переходить ее справа налево по ходу движения транспортного средства.

С полученными травмами пенсионер был доставлен с места происшествия в медицинское учреждение. В каком состоянии он находится, на данный момент неизвестно. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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