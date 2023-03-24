Дожди и тепло до +16 градусов обещают в Самарской области на выходные 25-26 марта 2023

Синоптики прогнозируют комфортную погоду в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на выходные, 25 и 26 марта 2023 года. Жителей региона ждут теплые, но дождливые дни.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 25 марта 2023 года, в губернии начнется небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха — +2...+7 градусов. Осадки ожидаются и днем. При этом столбик термометра поднимется уже до +9...+14 градусов.

В ночь на воскресенье, 26 марта 2023 года, в Самарской области будет преимущественно без осадков. Юго-западный ветер сбавит скорость до 6-11 м/с. Температура воздуха опустится до +2...+7 градусов. В дневные часы потеплеет до +11...+16 градусов.

Начало новой рабочей недели в регионе тоже обещает быть теплым. Днем столбик термометра будет держаться выше +10 градусов. Не исключены небольшие осадки в виде дождя.

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