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НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:59

В Самарской области директор фирмы перевела мошенникам почти 1 миллион рублей

Потерпевшая хотела купить изделия по выгодной цене
Алена ПРОВКИНА
Женщина потеряла крупную сумму

Женщина потеряла крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенники продолжают обманывать местных жителей по телефону. На этот раз пострадала жительница Новокуйбышевска.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, директору одной из компании позвонили неизвестные и представились сотрудниками торговой компании. Мужчина предложил приобрести у них изделия по более выгодной цене. Женщина доверилась незнакомцу и перевела на его счет 992 тысячи рублей.

После перевода злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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