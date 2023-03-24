В Самарской области директор фирмы перевела мошенникам почти 1 миллион рублей

Женщина потеряла крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенники продолжают обманывать местных жителей по телефону. На этот раз пострадала жительница Новокуйбышевска.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, директору одной из компании позвонили неизвестные и представились сотрудниками торговой компании. Мужчина предложил приобрести у них изделия по более выгодной цене. Женщина доверилась незнакомцу и перевела на его счет 992 тысячи рублей.

После перевода злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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