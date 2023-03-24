Три компании Самарской области победили в финале национальной премии «Бизнес-успех»

В регионе было подано наибольшее количество заявок на участие в региональном этапе премии. Фото: минэкономразвития Самарской области

В четверг, 23 марта, в Москве прошел федеральный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Три компании Самарской области вошли в число победителей.

— В регионе создано активное бизнес-сообщество. Мы рады, что успешные и яркие примеры самарского бизнеса получили высокие оценки на федеральном уровне. И мы продолжим поддерживать проекты наших предпринимателей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Организаторы федерального этапа отметили, что в Самарской области предприниматели подали наибольшее количество заявок на участие в региональном этапе премии, их число стало рекордным и превысило 300.

Самарскую область представляли победители регионального этапа. По итогам финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в трех из 12 номинаций конкурса. Так, центр здоровья и отдыха «Волжские термы» из Новокуйбышевска признан лучшим в номинации «Здоровый образ жизни». Компания планирует строительство второй очереди комплекса.

Предпринимательница из села Муранка Шигонского района победила в номинации «Сельский бизнес». Вместе с сыновьями она развивает семейный агрохолдинг и планирует создать туристический комплекс.

Еще одним победителем из Самарской области стал тольяттинский завод «Автотрансформатор», который выпускает комплектующие для силовых и распределительных трансформаторов. Завод получил премию «Бизнес-Успех» в номинации «Экспортный бизнес».

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