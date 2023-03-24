Отделение медицинской реабилитации создадут на базе самарского госпиталя для ветеранов в 2023

В новом отделении реабилитацию будут проходить военнослужащие, вернувшиеся с СВО. Фото: минздрав Самарской области

В 2023 году на базе самарского госпиталя для ветеранов войн им. Яковлева будет создано отделение медицинской реабилитации.

— Для этих целей из областного бюджета выделят 120 миллионов рублей. В новом отделении реабилитацию будут проходить военнослужащие, вернувшиеся с СВО, члены их семей, ветераны боевых действий, — рассказали в минздраве Самарской области.

На средства областного бюджета сделают ремонт, закупят 118 единиц реабилитационного оборудования. Помимо этого, учреждение включено в федеральный проект, и в следующем году поступят еще и федеральные средства на развитие медицинской реабилитации.

Напомним, до апреля прошлого года на базе учреждения работал ковидный госпиталь. В 2022 году на средства попечителей было закуплено новое медицинское оборудование, системные блоки и выполнено благоустройство территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.