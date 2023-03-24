255 площадок зарегистрировали в Самарской области для проведения «Диктанта Победы»

Предполагается, что в 2023 году в акции примут участие более 45 тысяч человек / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжается отбор площадок для участия в патриотической акции «Диктант Победы». На данный момент зарегистрировано 255 локаций. Многие из них находятся в школах, модельных библиотеках, отделениях партии «Единая Россия», в вузах, колледжах и в домах молодежных организаций.

Так, площадками проведения «Диктанта Победы» станут Самарский университет, ТГУ, СамГТУ, ПГУТИ. Ведутся переговоры для проведения акции в воинских частях, на территориях МЧС и Росгвардии. Кроме того, заявлены на «Диктант» площадки промпредприятий и музеи боевой славы, в том числе частные, посвященные Великой Отечественной войне.

В 2023 году «Диктант Победы» пройдет 27 апреля. Он будет состоять из 25 вопросов. Предполагается, что в акции примут участие более 45 тысяч человек. Пройти тестирование смогут все желающие. Для этого необходима предварительная регистрация на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал