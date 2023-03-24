Жители Самары высказались о выступлении Мишустина с отчетом о работе правительства

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин на трибуне Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Самары оценили тезисы выступления Мишустина с отчетом о работе правительства за 2022 год. Премьер-министр рассказал, как работало правительство, реагируя на санкции. Он отметил, что сегодня международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года. Михаил Мишустин отметил, что экономику сейчас удалось вернуть на траекторию роста. Самарские эксперты поделились цифрами о региональном рынке, подтверждающими общероссийские тенденции.

- В развитие экономики Самарской области за 2022 год было вложено 446,7 млрд. рублей, что составляет 12% от объема ПФО. Несмотря на внешнеэкономические сложности, малый и средний бизнес, а также крупные предприятия продолжают уверенно развиваться, подстраиваться под изменяющийся рынок, находить новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки, – рассказал о достижениях региона министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Затронул Мишустин и тему поддержки участников СВО. Он отметил, что у них не должно быть проблем с обеспечением лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации.

- Очень ценно, что государство заботится о тех ребятах, которые выполняют свой долг на полях специальной военной операции, создает все условия для их реабилитации и социализации, чтобы они были встроены в мирную жизнь. Особенное внимание уделяется семьям ребят, которые погибли во благо своей Родины, защищая нас на полях сражений, - отметила председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.