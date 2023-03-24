В Самарской области гадалка украла у пенсионерки 200 тысяч рублей

Подозреваемая возместила ущерб. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти 80-летния женщина стала жертвой мошенницы. Подозреваемая представилась гадалкой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая гуляла по улице, к ней подошла незнакомка и рассказала о своих «способностях», которые позволяют ей видеть проблемы со здоровьем. Гадалка наврала пожилой женщине о ее болезнях и пригласила на сеанс, на котором бы избавила потерпевшую от болей. Пенсионерка принесла 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

После завершения сеанса, подозреваемая заменила деньги в конверте на бумажки из газеты. Сотрудники полиции смогли задержать мошенницу, которая призналась в содеянном и полностью возместила ущерб женщине. Возбуждено уголовное дело.

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