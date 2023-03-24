Названа самая высокооплачиваемая работа в Самарской области

Также по данным рейтинга, в регионе низкий уровень социального неравенства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», Самарская область вошла в топ российских регионов в различных отраслях с самыми высокооплачиваемыми заработными платами.

Так, по итогам 2022 года больше всего платят в регионе работникам сфер финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых и деятельности в области информации и связи. Самарская область по уровню зарплат уступает только северным регионам, Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Также по данным рейтинга, в регионе низкий уровень социального неравенства. В прошлом году соотношение максимального уровня оплаты труда со средним по региону составило 158%. Справедливое распределение доходов в Самарской области по сравнению со средними для страны значениями подтверждают и другие показатели.

В их числе коэффициент фондов, показывающий соотношение между средними доходами 10% населения с самыми высокими заработками и 10% населения с самыми низкими. По итогам 2021-го разрыв между ними был 11,6 раза. Этот показатель ниже среднероссийского уровня – 15,2 раза.

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