Самарцам рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке

Самарцам рассказали, почему их могут уволить на испытательном сроке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке. Основания для увольнения в первые дни работы такие же, как и у сотрудников в штате.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, обычно, в первые дни испытательного срока для работника составляется определенный план задач, которые ему необходимо выполнить в установленное время. Помимо этого, в плане указывают обязанности и критерии. После завершения порученной работы работодатель подводит итог, на котором принимает решение о трудоустройстве или увольнении.ё

Если сотрудник не выполнил задачи или выполнил, но некачественно, то работодатель может принять решение об увольнении.

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