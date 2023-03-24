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НовостиОбщество24 марта 2023 8:46

Самарцам рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке

Эксперты провели исследование
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали, почему их могут уволить на испытательном сроке

Самарцам рассказали, почему их могут уволить на испытательном сроке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке. Основания для увольнения в первые дни работы такие же, как и у сотрудников в штате.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, обычно, в первые дни испытательного срока для работника составляется определенный план задач, которые ему необходимо выполнить в установленное время. Помимо этого, в плане указывают обязанности и критерии. После завершения порученной работы работодатель подводит итог, на котором принимает решение о трудоустройстве или увольнении.ё

Если сотрудник не выполнил задачи или выполнил, но некачественно, то работодатель может принять решение об увольнении.

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