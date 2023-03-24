Самарцам рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке

Самарцам рассказали, почему их могут уволить на испытательном сроке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местным жителям рассказали, за что могут уволить на испытательном сроке. Основания для увольнения в первые дни работы такие же, как и у сотрудников в штате.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, обычно, в первые дни испытательного срока для работника составляется определенный план задач, которые ему необходимо выполнить в установленное время. Помимо этого, в плане указывают обязанности и критерии. После завершения порученной работы работодатель подводит итог, на котором принимает решение о трудоустройстве или увольнении.ё
Если сотрудник не выполнил задачи или выполнил, но некачественно, то работодатель может принять решение об увольнении.
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