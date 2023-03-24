Дело о двойном убийстве в Тольятти передали в суд

Обвиняемому в двойном убийстве грозит от 8 до 20 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский областной суд направлено дело о двойном убийстве в Тольятти. Жертвами преступника стали мужчины 40 и 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, все случилось в ночь на 16 июля 2022 года во дворе дома на улице 70 лет Октября. Компания из шести человек распивала алкоголь на детской площадке. В какой-то момент между двумя мужчинами развязался конфликт.

Через некоторое время один из них зашел домой, но вскоре вернулся и уже с ножом. Возле подъезда тольяттинец встретил своего обидчика и знакомого. Как ранее сообщалось, одного он ударил ножом в грудь, а другого в шею. Ранения оказались смертельными.

По подозрению в совершении двойного убийства тогда был задержан 36-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Недавно расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в облсуд. Тольяттинцу может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.

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