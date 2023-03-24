Прокуроры внесли предписание «АСАДО» из-за подтопления ул. Ново-Садовой в Самаре

Надзорное ведомство потребовало устранить выявленные нарушения / Фото: Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура Октябрьского района Самары выявила нарушения в работе ГПК «АСАДО». Предприятие вовремя не устранило подтопление проезжей части на улице Ново-Садовой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
- Установлено, что с 17 марта 2023 года организация не выполнила мероприятия по откачке воды, которая подтопила участок дороги на пересечении улицы Ново-Садовой и переулка Паркового в период таяния снега, - отмечают в прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководителя ГКП «АСАДО». Оно потребовало устранить выявленные нарушения. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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