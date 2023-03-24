Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 9:27

Бездомные собаки нашли крупную наркозакладку на пустыре в Самаре

Кто-то спрятал сверток с запрещенным веществом в снегу, но животные его унюхали и раскопали
Анастасия ФИЛАТОВА
Подозрительную находку служба отлова животных передала сотрудникам полиции / Фото: ветеринарный центр "ФлагманВет"

Подозрительную находку служба отлова животных передала сотрудникам полиции / Фото: ветеринарный центр "ФлагманВет"

В Самаре бездомные собаки нашли крупную наркозакладку. Кто-то спрятал сверток с запрещенным веществом на одном из пустырей в Советском районе.

О находке бродячих животных стало известно совершенно случайно. Жители Сарапульского переулка обратились в службу отлова ООО «Добрые люди». Они попросили поймать обосновавшихся во дворе псов. Прибывшие на место специалисты обнаружили там несколько подросших щенят и взрослую собаку. Если первых отловили довольно быстро, то за второй пришлось погоняться.

- После укола снотворного собака убежала в соседний двор. Ловцы следом за ней перешли через улицу Вольскую и оказались на пустыре со старыми сараями и гаражами. Направляясь за собакой, они заметили выглядывающий из снега сверток, - рассказали в ветеринарном центре «ФлагманВет».

На находке были надпись «20 штук» и следы собачьих зубов. Видимо, животные унюхали подозрительный предмет и раскопали его. Ловцы вызвали на место сотрудников полиции., которые отметили крупный объем содержимого свертка. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал