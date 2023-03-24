Бездомные собаки нашли крупную наркозакладку на пустыре в Самаре

Подозрительную находку служба отлова животных передала сотрудникам полиции / Фото: ветеринарный центр "ФлагманВет"

В Самаре бездомные собаки нашли крупную наркозакладку. Кто-то спрятал сверток с запрещенным веществом на одном из пустырей в Советском районе.

О находке бродячих животных стало известно совершенно случайно. Жители Сарапульского переулка обратились в службу отлова ООО «Добрые люди». Они попросили поймать обосновавшихся во дворе псов. Прибывшие на место специалисты обнаружили там несколько подросших щенят и взрослую собаку. Если первых отловили довольно быстро, то за второй пришлось погоняться.

- После укола снотворного собака убежала в соседний двор. Ловцы следом за ней перешли через улицу Вольскую и оказались на пустыре со старыми сараями и гаражами. Направляясь за собакой, они заметили выглядывающий из снега сверток, - рассказали в ветеринарном центре «ФлагманВет».

На находке были надпись «20 штук» и следы собачьих зубов. Видимо, животные унюхали подозрительный предмет и раскопали его. Ловцы вызвали на место сотрудников полиции., которые отметили крупный объем содержимого свертка. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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