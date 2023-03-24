Самарский врач рассказала жителям о возникновении рака

Специалисты рассказали оп причинах появления опухолей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский заместитель главврача по медпрофилактике, реабилитации областного клинического онкологического диспансера Татьяна Золоторева рассказала о причинах возникновения рака. Интервью опубликовали 63.ru.

По словам специалиста, злокачественная опухоль может возникнуть в любом органе. Чаще всего среди женщин встречаются: рак молочной железы, на втором месте – рак тела матки, яичников. У мужчин более распространен рак толстой кишки, предстательной железы и легкого. Опухоли могут появиться из-за нездорового образа жизни, в том числе пагубных привычек и неправильного питания. Еще одним фактором считают инфекции – вирусы гепатита В и С.

Помимо этого, на появление опухоли может влиять солярий и загар на пляже. Основной возраст, в котором диагностируют рак, от 55 до 75 лет.

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