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НовостиПроисшествия24 марта 2023 10:13

Самарцы показали дом, в котором погибли два человека из-за пожара

Горожане опубликовали кадры
Алена ПРОВКИНА
Возгорание ликвидировали. Фото: скриншот видео

Возгорание ликвидировали. Фото: скриншот видео

В Самаре ранним утром произошел страшный пожар в переулке Ташкентском. К сожалению, не обошлось без жертв.

По информации ГУ МЧС России Самарской области, возгорание зафиксировали 24 марта 2023 года в переулке Ташкентском, 59а. Вызов поступил в 06:05. На первом этаже загорелись домашние вещи. В результате возгорания погибли два человека. Еще двух местных жителей эвакуировали.

Городской блогер Евгений Щекин показал дом, в котором произошел пожар. Судя по кадрам, в доме нет окон. Огонь удалось потушить около 7 утра.

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