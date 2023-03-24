Шесть новых автомобилей передали медикам из Кинельского района Самарской области

Ожидается, что это повысит качество оказания медицинской помощи. Фото: самарская Губдума

В Самарской области шесть новых автомобилей передали медикам из 6 сельских поселений Кинельского района. Транспорт приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

— Выделение автомобилей Кинельскому району было необходимо в связи с значительной рассредоточенностью его сельских поселений. Благодаря новому автотранспорту доступность медицинской помощи первичного звена будет лучше, — рассказали в самарской Губдуме.

Ожидается, что это повысит качество оказания медицинской помощи. Главный врач кинельской центральной больницы отметил, новые автомобили являются еще одним этапом поддержки медработников отдаленных сельских поселений.

Новый транспорт позволит также активизировать профосмотры, проводить полный спектр обследований и диспансерного наблюдения узкими специалистами.

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