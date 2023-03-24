Первый туристический поезд запустят из Самары в Киров

Поезд с туристами стартует из Самары в Киров 24 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект «Яркие выходные в Приволжье» от РЖД пополнился новым железнодорожным туром. Речь идет о запуске первого туристического поезда Самара — Киров, программа «Вятские сказки в Кирове».

Поезд отправится в путь в пятницу, 24 марта 2023 года. В Киров он прибудет утром следующего дня. Там туристы из Самары проведут весь день. Программа предполагает обзорную экскурсию по городу, посещение музея истории шоколада «Криолло» и музея истории Хлынова, поездку в вотчину вятского воеводы. Также путешественники увидят воздушные ротонды конца XIX века, научатся стрелять из лука, метать копье и ездить верхом. Отправление в Самару намечено на 21:00.

Отметим, в состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны СВ, а также купейные и плацкартные последних лет постройки. Подробнее о туре можно узнать здесь.

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