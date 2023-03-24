Врач рассказал жителям Самарской области, что необходимо знать о туберкулезе

Специалисты рассказали о туберкулезе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, что необходимо узнать о туберкулезе. У большинства горожан срабатывает иммунитет.

По словам главврача Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игоря Леонтьевича Цыганкова, у 9 из 10 зараженных срабатывает иммунитет, и возбудитель переходит в спящую стадию. При этом, он продолжит развиваться и может «проснуться» через 10 или 30 лет. Специалист отмечает, что риск заражения туберкулезом особенно высок у людей, живущих с ВИЧ.

Профилактика осуществляется за счет флюорографических осмотров органов грудной клетки. При отклонениях, пациентов отправляют в медорганизации.

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