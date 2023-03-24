В Самаре переустроят электросети для строительства школы на территории бывшего ЗИМа

Энергетики проложат около 2,5 км кабельных линий и установят новую трансформаторную подстанцию / Фото: Евгений Щекин

В Самаре стартовала реконструкция схемы энергоснабжения на территории бывшего завода имени Масленникова (ЗИМ). Работы проводят в зоне будущего строительства средней школы, которая сможет принять до двух с половиной тысяч человек.

— Мы демонтируем старые кабельные сети, созданные еще в первой половине ХХ века, и обустроим новые. Всего будет проложено около 2,5 км кабельных линий разного уровня напряжения и установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 2000 кВА, — сообщили в пресс-службе Самарской сетевой компании.

Сейчас на площадке бывшего ЗИМа идет прокладка траншей для кабельных линий, а также проводится укладка кабеля. Размер инвестиций ССК в подготовку площадки для будущей школы превысит 70 млн рублей. Работы, которые проводятся по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, планируется завершить до конца апреля 2023 года. Отметим, начатое переустройство — часть проекта по созданию новой схемы энергоснабжения всей будущей комплексной жилой застройки территории.

— Школа на территории бывшего завода может стать одной из крупнейших в России. Мы не только по-прежнему готовы безвозмездно передать участок для строительства нового учебного заведения правительству региона, но и увеличили размеры территории с учетом возросшего масштаба проекта строительства. Сегодня речь идет о 4,5 га земли, а это почти вдвое больше, чем планировалось ранее, — сообщил Андрей Малкин директор ООО «Центр», которое является собственником участка.

Он отметил, что процесс оформления передачи земли под строительство школы будет запущен, как только соответствующие органы утвердят проект планировки территории бывшего ЗИМа и завершится ее межевание.

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