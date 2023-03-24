Самарские эксперты высказали свое мнение о выступлении Михаила Мишустина

Михаил Мишустин рассказал, как страна пережила санкционное давление и какую поддержку получали россияне / Фото: premier.gov.ru

В четверг, 23 марта 2023 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом правительства за 2022 год в Госдуме. Он рассказал, как страна пережила санкционное давление, какую поддержку получали россияне и что ждет наше государство в 2023 году. Выступление главы федерального кабмина прокомментировали самарские эксперты.

Так, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский высказал свое мнение насчет слов Михаила Мишустина о рекорде в сфере дорожного строительства. В регионах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч км дорог и уложено 176 млн кв. м полотна.

- Нельзя не упомянуть, что Самарская область по итогам 2022 года снова была в числе лидеров реализации нацпроекта БКД. Благодаря ему, а также федеральным, региональным и муниципальным программам отремонтировано более 700 км дорог, - отметил Павел Покровский.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, в свою очередь, высказался насчет развития сферы предпринимательства:

- Несмотря на внешнеэкономические сложности, малый и средний бизнес, а также крупные предприятия продолжают уверенно развиваться и подстраиваться под изменяющийся рынок. Мы со своей стороны продолжаем системную работу по внедрению новых инструментов поддержки бизнеса.

Председатель комитета Самарской губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина прокомментировала слова Михаила Мишустина о помощи ветеранам и семьям погибших в СВО бойцов. В ближайшие несколько месяцев будет создан специальный гарантийный фонд. Он заработает во всех регионах.

- Важно, что фонд будет государственным. Все его средства будут целенаправленными, подотчетными. Он призван оказывать всестороннюю помощь семьям погибших воинов и тем, кто получил ранения. Это медицинская, психологическая, социальная реабилитация, а также трудоустройство. Очень ценно и значимо, что государство заботится о ребятах, которые выполняют свой долг на полях СВО, - отметила Марина Сидухина.

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