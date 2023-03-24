Жители Самары пожаловались на стаю собак, облюбовавших детскую площадку в парке Гагарина

В комментариях многие люди встали на защиту животных. Фото: "Предложка Самара"

В Самаре в парке имени Гагарина на детской площадке живет стая собак. Животные вызвали негодование у местных жителей.

— Детям теперь играть негде и ходить рядом страшно. Столько пишут об этих собаках, почему нас игнорируют? Приезжайте и ловите, — написала самарчанка в соцсетях.

В комментариях многие люди встали на защиту животных, отметив, что собаки никого не трогают и ведут себя не агрессивно. Один из комментаторов написал, что раньше в каждом дворе жили собаки, с которыми дети играли и кормили их, а сейчас люди стали опаснее собак. Ситуацию прокомментировали также в департаменте городского хозяйства и экологии.

— Мы понимаем ваши эмоции и опасения по поводу безнадзорных животных. Отлов безнадзорных животных происходит еженедельно и осуществляется по принципу: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнюю среду обитания, — рассказали в департаменте ГХиЭ Самары.

Заявки на отлов можно передать по телефонам 266-54-54, 266-56-17.

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