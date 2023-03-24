Коллективы из Самарской области примут участие в финале фестиваля «Театральное Приволжье»

Всего в финале покажут 28 спектаклей. Фото: vk.com/theatres.fest

27 марта 2023 года в Ижевске состоится финал фестиваля «Театральное Приволжье». Участие в нем примут 28 спектаклей. Самарскую область представят сразу два коллектива. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» выступит с постановкой «Слово о полку Игореве» в номинации «Лучший детский спектакль», а театральный коллектив «Форма Т» – со спектаклем «Вдовы» в номинации «Лучший молодежный спектакль». Определять победителей будут эксперты из 14 субъектов страны.

Посмотреть финал можно будет в прямом эфире в официальной группе фестиваля в соцсети «Вконтакте». Начало – в 14:00.

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