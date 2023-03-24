Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 11:17

Самарские полицейские рассказали пенсионерам, как не стать жертвой мошенников

В регионе проводят профилактические мероприятия
Алена ПРОВКИНА
Пенсионерам рассказали о правилах. Фото: ГУ МВД России по региону

Пенсионерам рассказали о правилах. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции проводят профилактику преступлений. Пенсионерам рассказали, как не стать жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подобные мероприятия уже провели в областном центре, Тольятти, Отрадном, Большеглушицком, Большечерниговском, Красноярском, Похвистневском, Пестравском и Челно-Вершинском районах. Правоохранители и общественные советы встретились с пенсионерами и показали примеры преступлений. Злоумышленники различными способами пытаются обмануть пожилых людей.

Пенсионерам рассказали о важных правилах. Гражданам также вручили памятки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал