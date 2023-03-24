Самарские полицейские рассказали пенсионерам, как не стать жертвой мошенников

Пенсионерам рассказали о правилах. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции проводят профилактику преступлений. Пенсионерам рассказали, как не стать жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подобные мероприятия уже провели в областном центре, Тольятти, Отрадном, Большеглушицком, Большечерниговском, Красноярском, Похвистневском, Пестравском и Челно-Вершинском районах. Правоохранители и общественные советы встретились с пенсионерами и показали примеры преступлений. Злоумышленники различными способами пытаются обмануть пожилых людей.

Пенсионерам рассказали о важных правилах. Гражданам также вручили памятки.

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