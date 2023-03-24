В Самарской области прокуратура обнаружила нарушения Сызранской ЦГБ на миллионы рублей

По результатам проверки в адрес главного врача больницы внесено представление.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области прокуратура провела проверку закупки услуг сызранской центральной городской и районной больницы и обнаружила нарушения.
— Учреждение намеренно ушло от конкурентных процедур и заключило контракты с единственным подрядчиком, — рассказали в прокуратуре региона.
Речь идет об оказании услуг по охране объектов, общая сумма контрактов составила 3 миллиона 240 тысяч рублей. По результатам проверки в адрес главного врача больницы внесено представление. Сейчас акт находится на стадии рассмотрения.
Помимо этого, в отношении должностного лица учреждения вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Оно направлено для рассмотрения в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.
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