В Самарской области прокуратура обнаружила нарушения Сызранской ЦГБ на миллионы рублей

По результатам проверки в адрес главного врача больницы внесено представление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура провела проверку закупки услуг сызранской центральной городской и районной больницы и обнаружила нарушения.

— Учреждение намеренно ушло от конкурентных процедур и заключило контракты с единственным подрядчиком, — рассказали в прокуратуре региона.

Речь идет об оказании услуг по охране объектов, общая сумма контрактов составила 3 миллиона 240 тысяч рублей. По результатам проверки в адрес главного врача больницы внесено представление. Сейчас акт находится на стадии рассмотрения.

Помимо этого, в отношении должностного лица учреждения вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Оно направлено для рассмотрения в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.

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