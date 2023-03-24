Ранний паводок испортил воду в одном из сел Самарской области

Власти пообещали нормализовать ситуацию с водой в Большой Черниговке в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранний паводок натворил немало бед в Самарской области. От него пострадали жители нескольких сел, в том числе Большой Черниговки. Там половодье испортило воду и приостановило прием в детские сады.

Так, с началом паводка в селе произошла авария на насосно-фильтровальной станции. Это сказалось на качестве воды. Жителям посоветовали на этой неделе пить только кипяченую воду, пишет OBOZ.INFO. Кроме того, из-за аварии на НФС с 20 марта 2023 года перестали принимать детей в садик «Светлячок» и детсады № 1 и 2. По информации собрания представителей поселения Большая Черниговка, допуск возобновят только после получения результатов лабораторных исследований о соответствии воды нормативам.

Насколько известно, водопроводная вода стала хуже из-за того, что водозабор осуществлялся с озера Долгое, которому нужна расчистка. Потребовалось время, чтобы перевести водозабор на пруд Чилижный, который обычно используют во время паводка. В этом году весеннее половодье началось раньше обычного, поэтому местное МУП «Теплоэнерегосеть» не успело получить необходимый объем реагентов для очистки воды.

Теперь предприятие должно усилить режим обеззараживания воды перед подачей в водопроводную сеть. Власти пообещали, что в ближайшее время вода в Большой Черниговке станет лучше и чище.

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