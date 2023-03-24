В Самаре могут построить новую дорогу до моста по улице Главной

Работы планируется завершить к 2035 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться новая дорога, ведущая до моста по улицы Главной. Она появится за счет продления улицы Максима Горького. Информация отражена в генплане города.

Согласно документации, улицу планируется продлить на участке от улицы Комсомольской до моста по улице Главной. Завершить работы должны к 2035 году.

Напомним, в текущем году в областной столице также запланированы масштабные строительные работы. В частности, продолжится возведение новой станции метро «Театральная», завершится строительство корпуса детской областной инфекционной больницы № 1. Помимо этого, запланирован 5-й этап строительства Северного шоссе.

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