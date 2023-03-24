Губернатор Самарской области передал бойцам партию гуманитарной помощи и техники

Глава региона встретился с земляками. Фото: Ольга Павловская

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил зону СВО и встретился с земляками, который несут службу. Глава региона передал бойцам партию гуманитарной помощи и техники.

Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с военнослужащими и их семьями, на которых обсуждает, какая помощь необходима землякам. В регионе разработана система поддержки в рамках социальных паспортов. Так, во время разговора, один из бойцов попросил взять на контроль расселения дома на улице Братьев Коростелевых, где живет его семья. Губернатор подчеркнул, что уточнит информацию, проследит и передаст все данные через командира.

Также губернатор взял на контроль вопрос бойца, которому необходимо обновить документы, чтобы получить субсидии на жилье. Военнослужащие отметили, что работа по социальному паспорту выстроена системно. Глава региона передал командирам три автомобиля, коптеры, тепловизоры, радиостанции и противодронные ружья. Земляки поблагодарили главу региона.

- Вы большое дело для нас делаете. Ваши поставки гуманитарной помощи и дополнительно техники, машин, оборудования очень большие. От лица бригады, от всего личного состава хочу сказать огромное спасибо за этот вклад, труд, - сказал один из командиров.

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