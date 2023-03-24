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НовостиОбщество24 марта 2023 12:07

Слет «Готов к Победам!» соберет активную молодежь Самарской области в Прибрежном

Для участников пройдут мастер-классы, тренинги и стратегические сессии
Ирина СИНЕГУБОВА
В рамках форума дадут торжественный старт регистрации волонтеров на участие в Параде Победы.

В рамках форума дадут торжественный старт регистрации волонтеров на участие в Параде Победы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 по 26 марта волонтеры Победы Самарской области проведут для активистов регионального отделения Движения образовательно-мотивационный слет «Готов к Победам!».

— В течение трех дней участники будут подготавливать основные торжественные мероприятия празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, помощи ветеранам и др, — рассказали в правительстве региона.

В рамках образовательной программы пройдут мастер-классы, тренинги и стратегические сессии по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Также запланирована встреча «Диалоги с Героями», гостем которой станет участник спецоперации.

В рамках форума «Готов к Победам!» дадут торжественный старт регистрации волонтеров на участие в Параде Победы и сопровождении «Бессмертного полка» на площади Куйбышева в Самаре. Также запланирована работа секции РДДМ «Движение первых».

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