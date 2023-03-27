Самарцам в прямом эфире расскажут, какие работы должна проводить УК весной

В понедельник, 27 марта 2023 года, гостем прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Вместе со специалистом по контролю за уборкой мест общего пользования Александром Михайловым он расскажет о месячнике благоустройства. Начало передачи в 12:03. Слушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону: 8 (846) 379-39-39.

Вот вопросы, которые будут освещать Леонид Пугачев и Александр Михайлов:

- В апреле в Самаре пройдет месячник по благоустройству. Что это такое? Какие работы проводит УК?

- Влияют ли погодные условия на запланированные работы? Что может начаться не в срок?

- Что входит в обязанности УК в обязательном порядке, а что оплачивается жильцами отдельно? Например, мыть подъезд УК обязано или за это нужно доплачивать?

- С какими инициативами могут выйти жильцы к своей УК? Например, предложить разбить цветник или посадить деревья около дома.

- Будет ли проводиться субботник? Как жители могут принять в нем участие?

- Как определить, что УК в полном объеме выполнила работы, запланированные на месячник по благоустройству?

- Куда обращаться, если УК не выполняет своей работы и на придомовой территории все равно грязно? Или, например, когда обрезали деревья и ветки сложили на детской площадке и не вывозят.

- Какие еще работы проводит УК весной? Как готовится к летнему сезону?

- О чем стоит озаботиться жителям, на что обратить внимание в работе УК? Какие темы обсудить на собрании собственников МКД?

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