Самарцев приглашают в САТОБ на комическую оперу «Любовь к трем апельсинам»

Спектакль расскажет о приключениях невезучего принца из волшебной страны / Фото: САТОБ

В субботу, 8 апреля 2023 года, в Самарском театре оперы и балета состоится спектакль «Любовь к трем апельсинам» (12+). Жителей и гостей областной столицы приглашают посетить комическую оперу Сергея Прокофьева. Начало — в 18:00.

Зрителям предстоит увидеть приключения невезучего принца из волшебной страны. Только он вылечился от ипохондрической болезни, как его заколдовали. Теперь молодой человек влюблен в три апельсина и обязательно должен их найти.

Спектакль пройдет под управлением худрука и главного режиссера театра Евгения Хохлова. Отметим, что источником вдохновения для художников постановки стали работы Казимира Малевича — автора легендарного «Черного квадрата» и основоположника супрематизма. Сергей Прокофьев был его современником.

Подробнее о спектакле можно узнать здесь.

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