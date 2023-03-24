Противопожарный режим будет действовать в Самарской области до 20 апреля 2023 года

На время действия режима будет введен запрет на выжигание сухой травы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области 1 апреля 2023 года начнет действовать противопожарный режим. Его введут раньше обычного срока. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– Из-за раннего паводка и схода снега, в том числе в лесных массивах, пожароопасный сезон может начаться раньше обычного. В связи этим в ГУ МЧС по Самарской области предложили ввести противопожарный режим уже через 1,5 недели, – рассказали областные власти.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства Алексею Веселову ускорить подготовку документов. Отмечается, что режим будет действовать на территории региона до 20 апреля 2023 года. В этот период будет введен запрет на пал сухой травы, использование открытого огня.

Не исключено, что жителям также запретят посещать леса – такая мера будет принята в случае установления 4-5 классов пожарной опасности.

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