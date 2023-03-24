Дмитрий Азаров поблагодарил медработников Макеевки за помощь самарским бойцам

Глава региона пообщался с коллективом больниц и вручил им благодарности. Фото: правительство Самарской области

Во время очередной поездки в зону спецоперации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с медицинскими работниками города Макеевка, которые спасли жизни самарским военнослужащим. В новогоднюю ночь после обстрела ВСУ по пункту временной дислокации бойцов они первыми оказали помощь пострадавшим. Специалисты рассказали, как шла работа в ту страшную ночь.

– В 00:15 нас позвали в приемное отделение, чтобы мы принимали тяжелых больных. Никто не паниковал, все делалось на одном дыхании. Но уже на второй день, после того, как сдали смену, мы ехали и просто плакали, – поделилась медработник клинической больницы Макеевки Ирина.

Дмитрий Азаров поблагодарил медицинский коллектив за квалифицированную помощь, отметив высочайший профессионализм и бережное отношение к бойцам. Он также вручил медработникам благодарности.

– Именно ваша самоотверженность, готовность прийти на помощь в самой сложной ситуации во многом помогли сохранить здоровье нашим землякам. Спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья, – обратился к медикам губернатор, добавив, они всегда могут рассчитывать на поддержку Самарской области.

После общения с медиками Дмитрий Азаров побывал на месте трагедии, где возложил цветы в память о погибших земляках. Ранее глава региона достиг с руководством ДНР договоренности о том, что, как только это будет возможно, на месте трагедии в Макеевке будет установлен мемориал защитникам Отечества.

- Уверен, время придет, и мы это обязательно сделаем, - подчеркнул губернатор.

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