Конференция об устойчивом «зеленом» развитии городских территорий РФ состоялась в Самаре

На конференции обсудили роль крупных компаний в формировании глобальной экоповестки и развитии экологической культуры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В среду, 22 марта 2023 года, в Самаре состоялась конференция, посвященная устойчивому «зеленому» развитию городских территорий РФ. Ее организаторами выступили Торгово-промышленная палата России и Сбербанк, а информационным партнером — АО «ИД «Комсомольская правда».

Мероприятие прошло в очно-заочном формате, в виде диалога между экспертами, публичной властью, бизнесом и общественностью. Так, эксперты рассказали о роли крупных компаний в формировании глобальной экоповестки и развитии экологической культуры; о необходимости разработки комплексных городских программ, которые позволят решить многие взаимосвязанные экологические, социальные и экономические проблемы.

Также на конференции были подняты темы использования систем для эксплуатируемых крыш и кровельного озеленения, которые имеют ряд преимуществ экологического и экономического характера. Кроме того, на мероприятии прозвучали доклад о применении фосфогипса (в основном его используют для удобрения солонцовых почв) для улучшения городской среды и информация о создании благоприятной визуальной среды для жизни и формировании у жителей образа так называемого здорового города.

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