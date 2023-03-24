Монтаж комплекса для проходки тоннеля метро завершается в исторической части Самары

Протяженность комплекса для проходки тоннеля метро составляет 88 метров Фото: администрация Самары

В Самаре на улице Галактионовской завершается монтаж и сборка тоннелепроходческого комплекса для станции метро «Театральная». Оборудование протяженностью 88 метров будет скомплектовано к концу этой недели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Основные детали ТПМК уже смонтированы: собран сам щит, на него навесили ротор, подсоединили все пять технологических тележек и транспортный мост, состоящий из двух частей, – рассказал заместитель главного инженера, представляющий тоннельный отряд № 6 метростроя, Василий Костроменков.

После завершения монтажа стартуют пусконаладочные работы. Предполагается, что техническая возможность пуска щита будет уже в начале апреля 2023. В работе ТПМК планируется задействовать 15-16 человек: машинист, бригада проходчиков и бригада по обслуживанию щита. Остальные рабочие будут трудиться наверху.

Отметим, на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой продолжается разработка второго стартового котлована. К 10 апреля 2023 года туда должен прибыть грузоподъемный автокран, который будут использовать для монтажа второго щита. Именно к этому сроку площадку должны подготовить к сборке тоннелепроходчика.

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