В рамках соглашения также будут проведены совместные мероприятия для учащихся и педагогов Фото: правительство Самарской области

Самарский университет им. Королева и «Школа 21» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Договоренность была достигнута в рамках третьего этапа Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник».

Стороны займутся реализацией совместных программ для школьников. Одна из них – дополнительная образовательная программа «Программирование на Python p2p» – будет организована в МДЦ «Артек» для финалистов конкурса «Спутник».

– «Школа 21» – один из признанных лидеров в работе с талантливой молодежью. Сотрудничество с этим проектом позволит нам обогатить новыми интересными образовательными программами наши мероприятия, привлечь еще больше одаренных детей к участию в конкурсах, олимпиадах, проектной и исследовательской работе, – поделился проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева Андрей Гаврилов.

В рамках совместной работы также пройдут совместные мероприятия для учащихся и педагогов. Они будут направлены на развитие интереса к IT.

– Владение цифровыми навыками – неотъемлемая часть успеха в самых разных сферах деятельности. Партнерство с Самарским университетом дает возможность талантливым детям получить доступ к лучшим образовательным программам и начать путь в сфере ИТ, – отметил директор «Школы 21» Александр Федяков.

Отметим, «Школа 21» также войдет в состав образовательного пространства межвузовского кампуса IT-направления, строительство которого стартует в Самаре в следующем году.

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