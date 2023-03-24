Умер один из старейших коммунистов Самары Адольф Савинов

Адольф Савинов был ветераном Великой Отечественной войны и доцентом СГАУ / Фото: t.me/matveevkomment

Умер один из старейших коммунистов Самары — ветеран Великой Отечественной войны и доцент аэрокосмического университета Адольф Савинов. Он ушел из жизни на 94-м году. О его кончине в пятницу, 24 марта 2023 года, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

— Адольф Савинов был членом партии КПРФ с февраля 1953 года. Это был умный принципиальный человек. Он всегда поддерживал и помогал мне. Искренние соболезнования родным и близким, — написал на своей странице в соцсети парламентарий.

Адольф Савинов прошел Великую Отечественную войну, затем преподавал в Куйбышевском авиационном институте, который впоследствии стал СГАУ (ныне СНИУ имени академика С.П. Королева). По словам тех, кто когда-то учился у него, Адольф Савинов был замечательным человеком и великим преподавателем. Кроме того, он был одним из самых старейших болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Савинов поддерживал команду с 1945 года.

Прощание состоится в субботу, 25 марта 2023 года, в 13:30 по адресу: Самара, ул. Дзержинского, 24. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем тем, кто знал Адольфа Савинова.

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