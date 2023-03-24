Десятки домов Самары останутся без холодной воды 28-30 марта 2023 года

Специалисты отмечают, что неудобства будут кратковременными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» приступят к выполнению ремонтно-профилактических работ. Из-за этого несколько домов в городе останутся без холодной воды. Информацию сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Рассказываем, по каким домам запланированы отключения.

В списке оказались следующие дома: ул. Аксакова, 3, 4, 6, 11, 11А, 15, 17, 19, 19А; ул. Чернореченская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Коллективный пер., 2, 3, 4, 5; Колхозный пер., 1, 2, 3; ул. Спортивная, 21, 25, 27. Подачи ХВС здесь не будет с 9:00 до 17:00 28 марта. Набрать воду можно будет в бойлерах – их установят на улице Аксакова, 11 и в Коллективный переулке, 3.

В этот же день, с 9:30 до 12:30, воды не будет в частных домах по адресам: ул. Советской Армии, 24, 26, 28, 30; ул. Промышленности, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 279.

На ул. Воронежская, 13, 11А, 11, 9, 7, 7А; ул. Победы,100, 102, 100А, 102А, 104А; Театральный проезд, 4, 6, 8, 3, 8А, 10, 10А, 12, 14, 5; ул. Свободы, 107А, 109А; ул. Краснодонская, 20 ХВС отключат с 23:00 28 марта до 6:00 29 марта.

29 марта с 8:00 до 22:00 холодной воды не будет на ул. Средне-Садовая, 102, 103, 105, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 77, 75; ул. Нагорная, 30, 36, 42, 13, 15; ул. Охотничья, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Аткарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Украины, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Спартаковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

В четверг, 30 марта, небольшие неудобства придется потерпеть жителям еще нескольких домов. С 9:00 до 14:00 ХВС отключат на ул. Свободы, 86 и 88. А с 9:00 30 марта до 04:00 31 марта воды не будет по ул. Молодежная, 6, 8, пр. Кирова, 417, 419, 425, ул. Демократическая, 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11, 13, ул. Г. Димитрова, 112, 112А, 114, 118.

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