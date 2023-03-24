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НовостиОбщество24 марта 2023 15:23

«Портал в преисподнюю» открылся на улице Ново-Садовой в Самаре в марте 2023 года

Местные жители поделились кадрами с места событий
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Яма образовалась на перекрестке с улицей Первомайской

Яма образовалась на перекрестке с улицей Первомайской

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В пятницу, 24 марта 2023 года, очевидцы сообщили о новом «портале в преисподнюю», который появился на дорогах Самары. Огромная яма образовалась на пересечении улиц Ново-Садовой и Первомайской. Самарцы также поделились кадрами разрушенного асфальта.

По словам горожан, яма появилась прямо посреди проезжей части. Местные жители шутят, что в областной столице вновь открылся «сезон порталов». Отметим, что проблема была решена довольно оперативно - сейчас вокруг разрушения установлены ограждения.

Напомним, самарцы нередко сообщают о провалах на дорогах. Так, пару лет назад яму обнаружили на улице Чапаевской. Местные жители быстро нашли выход из ситуации – они поставили в нее стул.

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