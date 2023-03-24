Молодежный форум «С места в карьеру» прошел в Самарской области в марте 2023 года

Участники обсудили такие темы, как портрет идеального соискателя, три главных бизнес-направления текущего года и многое другое. Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

22 и 23 марта 2023 года в Самарском университете им. Королева состоялся форум «С места в карьеру». Его организаторами выступили общество «Знание» и региональный центр «Мой бизнес». Со студентами пообщались психологи, маркетологи, предприниматели и другие специалисты. Они обсудили карьерные перспективы, портрет идеального соискателя, главные бизнес-направления 2023 года и многое другое.

Хэдлайнер форума – координатор образовательной программы «Капитаны» в Самарской области Екатерина Снигирь – рассказала собравшимся о том, как построить карьеру в современных реалиях.

– Для меня как лектора большая радость помочь ребятам осознать, что каждый человек на протяжении всей жизни находится в поиске. Форум – еще одна возможность задуматься о будущем. Уже сейчас они могут подобрать стажировки, проекты, работы, которые позволят приблизиться к карьере мечты, – поделилась Екатерина Снигирь.

Руководитель информационно-консалтингового агентства Самарской области Наталья Дейч рассказала студентам о возможностях для начинающих предпринимателей, а стратегический маркетолог, CEO технологической компании, трекер Фонда развития интернет-инициатив Алексей Добрусин выступил с лекцией о востребованном в РФ бизнесе.

Участники форума также приняли участие в мастер-классах, а после – в ярмарке профессий, где они показали свои резюме потенциальным работодателям.

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