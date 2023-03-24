Зампред Самарской губдумы опубликовал фото мемориала погибшим бойцам в Макеевке

Военнослужащие принесли венки, каски, свечи в память о своих товарищах. Фото: Александр Живайкин

Появились фото импровизированного мемориала, который появился на месте трагедии в Макеевке. Страшные события произошли в начале 2023 года. В результате обстрела ВСУ погибли десятки человек, в их числе – жители Самарской области. Зампред Самарской губдумы Александр Живайкин посетил место трагедии и показал, как оно выглядит в настоящий момент.

– Сейчас на месте трагедии импровизированный мемориал. Военнослужащие в память о своих товарищах принесли сюда венки, каски, свечи. Стоит и открытка, сделанная заботливой детской рукой к 23 февраля… Знаете, трудно сдерживать эмоции, – поделился Александр Живайкин.

Ранее стало известно, что губернатор Дмитрий Азаров договорился с руководством ДНР о том, что в Макеевке появится мемориал в память о погибших бойцах. Его установят, как только представится возможность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.