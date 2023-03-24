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НовостиОбщество24 марта 2023 17:55

Аэропорт «Курумоч» переходит на весенне-летнее расписание с 26 марта 2023 года

Этим летом самарцы смогут улететь в 22 города РФ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В расписании увеличилось количество рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург

В расписании увеличилось количество рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце недели аэропорт «Курумоч» переходит на весенне-летнее расписание. Изменения вступят в силу с 26 марта 2023 года. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.

Этим летом самарцы смогут добраться на самолете в 22 города России. При этом количество рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург станет больше. Так, в три аэропорта столицы планируется 107 рейсов в неделю, в Санкт-Петербург – до 44. В Сочи самолеты будут летать 33 раза в неделю. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

По-прежнему будут осуществляться вылеты за границу. Так, самолеты из Самары в Стамбул и Даламан будут летать каждую неделю, в Анталью – до 36 раз. В расписании также присутствуют рейсы в Баку, Ереван, Ташкент, Шарм-Эль-Шейх, Дубай.

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