Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня работника культуры России 25 марта 2023 года

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с праздником

25 марта 2023 года в России отмечается День работников культуры. По этому случаю губернатор Самарской области Дмитрий Азов обратился к землякам с поздравительным словом.

- В условиях, когда коллективный Запад пытается отменить российскую культуру, вымарать из мирового культурного пространства имена наших писателей, художников, композиторов, - ее значение неизмеримо возрастает. По сути, каждый из нас сегодня - боец культурного фронта, где ведется непримиримая борьба за человека и такие основополагающие ценности, как семья, историческая память, Родина, - отметил Дмитрий Игоревич.

Прошлый 2022 год был объявлен Годом культурного наследия. В Самарской области продолжили реализацию национального проекта «Культура», благодаря которому в городах и селах стало больше современных библиотек и домов культуры, а школы искусств и творческие мастерские получили новое оборудование и инструменты.

- Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить всех работников культуры за преданное служение своему призванию, за ваш самоотверженный и такой необходимый нашим землякам труд, за то, что вы несете людям радость, свет и надежду. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго! – поздравил глава региона.