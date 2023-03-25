Самарские работники сферы обслуживания уверены, что через 10 лет их на работе заменят роботы

Официантов могут заменить роботами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще несколько лет назад в полную автоматизацию работы верили операторы кол-центров, а сегодня – менеджеры по туризму и официанты. Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди жителей Самары и выяснили, сколько специалистов убеждены в скорой победе искусственного интеллекта.

В Самаре в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждены более 54% работников. Среди них, 43% менеджеров по туризму считают, что в течении десяти лет их могут запросто заменить роботами. Однако среди самарских менеджеров (45%) верят в то, что они могут остаться на должности, однако часть их работы будет передана ИИ.

Среди самарских переводчиков, 67% абсолютно уверены, что автоматизации им не миновать. Однако переводчики также надеются, что часть функций все же останется за людьми.

Интересно, что работники сферы обслуживания тоже думают о том, что их работу могут легко выполнять специально обученные роботы. Так, 57% самарских официантов убеждены, что роботы полностью или частично могут заменить их на работе. Так же считают пекари и кондитеры (55%) и менеджеры по работе с клиентами (54%).

Однако среди самарцев есть профессионалы, которые в большинстве случаев отрицают возможность своего сокращения в пользу роботов. Так, реже всего прогнозы о замене своего труда алгоритмами поддерживают врачи (20%), строители (27%) и учителя (35%). В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.