Дмитрий Азаров поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником и передал им гостинцы

Глава региона пообещал передать привет от росгвардейцев их семьям

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился в рабочую поездку в зону СВО, где встретился с бойцам Росгвардии. 27 марта сотрудники ведомства отметят свой профессиональный праздник. Глава региона поздравил бойцом с наступающим и поблагодарил их за мужество и отвагу при выполнении служебного долга.

- Благодарю вас за службу, верность присяге, готовность с риском для жизни успешно выполнять поставленные задачи, за защиту жителей Самарской области и всей страны, - сказал Дмитрий Азаров на встрече с росгвардейцами, которые стоят на защите интересов Родины.

Губернатор Самарской области уже не в первый раз приезжает на СВО и привозит для самарских солдат гостинцы из региона. В свою очередь бойцы попросили Дмитрия Азаров передать привет их родным и близким, с которыми не всегда есть возможность выйти на связь.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была создана на основе внутренних войск в 2016 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня росгвардейцы следят за порядком на новых российских территориях. Росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданам в налаживании мирной жизни. Кроме того, представители ведомства выполняют служебно-боевые задачи по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях.