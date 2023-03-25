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НовостиОбщество25 марта 2023 9:06

Самарский депутат Владимир Кошелев предложил платить жителям снесенных домов максимальную компенсацию

Инициатива была озвучена на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Депутат считает недопустимым оценивать изымаемое для госнужд жилье по минимальной стоимости

Депутат считает недопустимым оценивать изымаемое для госнужд жилье по минимальной стоимости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 марта 2023 года в Госдуме состоялось заседание комитета по строительству и ЖКХ, где заместитель председателя Владимир Кошелев поднял на обсуждение вопрос о выплате компенсаций жителям снесенных домов из-за государственных нужд. Как выяснилось, местные власти не всегда предлагают справедливый размер компенсации материальных убытков.

Самарский депутат напомнил присутствующим депутатам, а также представителям аппарата уполномоченного по правам человека, случай в Самаре, когда из-за строительства метро «Театральная» пришлось переселять людей из домов в границах реализации крупномасштабного проекта.

- Самарские чиновники тогда оценили стоимость квадратных метров по минимуму – 46 тысяч рублей. Однако в регионе утверждена иная цена от Минстроя – 85,5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие вещи должны быть недопустимы, - сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Владимир Кошелев предложил депутатам совместно с уполномоченным по правам человека проработать эту тему детально и внести соответствующее изменение в действующее законодательство.