В Тольятти женщина на «Гранте» сбила стоящую на тротуаре бабушку 24 марта 2023 года

Автолюбительница могла не заметить пенсионерку в темном дворе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, около половины восьмого, 24 марта 2023 года в одном из жилых дворов в Тольятти на улице Приморский бульвар под колеса автомобиля попала 70-летняя женщина. Сотрудники полиции рассказали подробности ДТП.

По предварительным данным, 31-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» ехала по жилой зоне. Напротив дома №20 молодая женщина допустила наезд на пенсионерку, которая стояла на тротуаре.

В результате ДТП пожилая жительница Тольятти получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники ГУ МВД по Самарской области в настоящее время проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.